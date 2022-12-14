Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в среду, 14 декабря, сообщил, что в ходе спецмероприятия по зачистке обозначенных участков в Запорожской области бойцы ОМОНа «АХМАТ-Крепость» (на транспорте) и ОМОНа «АХМАТ-Грозный» совместно с дагестанским СОБР «Ястреб» выявили крупный схрон оружия и боеприпасов.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Вероятнее всего националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям. К счастью, от зоркого глаза наших силовиков укрыться им не удалось. Все оружие благополучно перешло в наше распоряжение и отныне будет исправно служить на благо жителей Запорожской области, что напрямую противоречит изначальной задумке ВСУ и натовцев».

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«Судя по всему, националисты еще не до конца осознают всю бессмысленность своих действий. Абсолютно любая попытка навредить мирным жителям, а вместе с тем и российской армии закончится, не успев начаться. Давно пора принять это как должное», – отметил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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