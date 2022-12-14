Минцифры выступило против запрета на удаленную работу за рубежом российских айтишников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, говорится: «Минцифры не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности… Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании».

Также минцифры заявило, что «настоятельно рекомендует очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности».

«Минцифры считает невозможной удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты», – уточнили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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