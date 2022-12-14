СМИ: США готовят санкции против Потанина

Российский бизнесмен, президент «Интерроса» Владимир Потанин, его супруга и некоторые связанные с ним компании в ближайшее время могут попасть под санкции со стороны США, – сообщает в среду, 14 декабря, американское издание The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на неназванных чиновников пишет: «Эти меры, о которых может быть объявлено уже в четверг (15 декабря), как ожидается, будут включать санкции против Потанина, его жены Екатерины Потаниной и принадлежащей ему яхты. Также в списке находится инвестиционная холдинговая компания «Интеррос», которую контролирует Потанин и Росбанк, который «Интеррос» купил у Société Générale SA в начале этого года».



«Потанин является крупным акционером ПАО «ГМК Норильский никель», одного из крупнейших в мире производителей палладия и никеля, но эту компанию, по данным источников власти США не будут включать в санкционные списки», – отмечает The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

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