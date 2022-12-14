Европарламент призвал нового израильского премьера поддержать создание Палестины

Парламент Европейского союза в Страсбурге, 14 декабря, одобрил резолюцию, согласно которой новое израильское правительство под руководством Биньямина Нетаньяху должно заявить о своей поддержке решения израильско-палестинского конфликта, предусматривающего сосуществование двух государств – Израиля и Палестины, – сообщает Jerusalem Post.

В широкомасштабной резолюции, одобренной Европарламентом, говорится: «Следующее израильское правительство должно взять на себя четкие обязательства в пользу решения о создании двух государств. Парламент ЕС непоколебимо поддерживает согласованное решение о создании двух государств на основе линий 1967 года. Это подразумевает существование двух суверенных демократических государств, живущих бок о бок в условиях мира и гарантированной безопасности, с Иерусалимом в качестве столицы обоих стран и при полном соблюдении международного права».

Как отмечают СМИ, резолюция Европарламента одобрена на фоне того, как новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху занимается формированием правительственной коалиции.

Страсбург, Иван Бабурин

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