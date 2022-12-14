Иран выразил благодарность России за эффективную роль в ШОС

Посол Ирана в России Казем Джалали в среду, 14 декабря, заявил, что его страна благодарна Москве за ее усилия и роль в ШОС, – сообщает SputnikIran.

В интервью агентству иранский посол, в частности, сказал: «Мы безмерно благодарны России за ее усилия и эффективную роль в ШОС. Тегеран официально вступил в этом году в Шанхайскую организацию сотрудничества, но не собирается останавливаться на этом. Иран сейчас стремится к интеграции и с другими, не менее важными региональными организациями, такими как БРИКС. А членство в ШОС оказывает огромное влияние на развитие и укрепление сотрудничества не только с соседями и членами организации, но прежде всего с РФ и практически во всех сферах».

Что касается переговоров по иранской ядерной сделке, Казем Джалали заявил следующее: «Мы неоднократно повторяли, что переговоры ради переговоров нам не нужны. Но позиция силы, которую демонстрирует Запад по отношению к народу Ирана, никогда не принесет результат».

Тегеран, Иван Бабурин

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