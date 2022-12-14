Вслед за Киевом система ПВО понадобилась Кишиневу

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску в среду,14 декабря, заявил, что республика должна получить возможность сбивать ракеты, которые залетают в воздушное пространство, – сообщает телеканал Jurnal TV.

В эфире телеканала Попеску сказал: «Для нас важно иметь возможность перехватить и сбить любую ракету, которая пересекает наше воздушное пространство. Если мы ее не собьем, то она убьет граждан. Мы должны с грустью признать – Молдавии нужна система ПВО, чтобы защитить жизни граждан. Мы должны искать возможности для защиты граждан».

Министерство обороны Молдавии ранее сообщило о том, что на территории республики дважды находили обломки ракет, а 10 октября через воздушное пространство страны «транзитом» пролетели три ракеты, которые были запущены с военных кораблей в Черном море.

Кишинев, Иван Бабурин

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