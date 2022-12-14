Ереван обратился в ЕСПЧ и Международный суд ООН из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора

Аппарат представителя Армении по международным правовым вопросам в среду, 14 декабря, сообщил, что Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования автодороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом.

В сообщении, распространенном Аппаратом представителя Армении, говорится: «Сегодня Армения в соответствии со Статутом Международного суда проинформировала Суд о блокаде Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора и нарушении прав населения Арцаха (Нагорный Карабах, – прим. ред.). Армения обратилась также в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор».

Отметим, что Госдепартамент США ранее призвал Баку разблокировать Лачинский коридор.

Следует напомнить, что 12 декабря Минобороны России сообщало, что азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем «командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению».

Ереван, Иван Бабурин

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