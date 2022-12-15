Ярославский губернатор предложил областным депутатам работать бесплатно

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседание областной Думы в четверг, 15 декабря, в ходе обсуждения бюджета региона на 2023 год предложил депутатам областного парламента работать бесплатно в рамках оптимизации и сокращения расходов, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления Ярославский губернатор предложил народным избранникам «присоединиться к процессу оптимизации сокращения расходов, приведя в пример другие регионы, где за зарплату работает только несколько парламентариев, а остальные имеют иные источники доходов».

«Правительство Ярославской области и муниципальные органы уже работают над сокращением расходов и оптимизируют штаты», – заявил Михаил Евраев.

Ярославль, Иван Бабурин

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