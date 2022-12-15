Немецкий политик: Украина не должна победить! Мир должен одержать верх!

Независимый немецкий парламентарий Роберт Фарле во время своего выступления в бундестаге в четверг, 15 декабря, заявил, что правительство Германии должно прекратить поддерживать Владимира Зеленского за все его военные преступления и репрессии против населения Украины, сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию выступления Фарле на YouTube-канале правительства ФРГ.

Фарле, ссылаясь на публикации немецких Focus и Die Welt, с трибуны бундестага, в частности, заявил: «Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию и независимые медиа. Он несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой. Украина не должна победить! Мир должен одержать верх! Ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру!»

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»