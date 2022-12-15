США ввели санкции против Потанина, но не стали трогать «Норникель»

Министерство финансов США в четверг, 15 декабря, сообщило о введении санкций в отношении Владимира Потанина и его родственников, при этом против самой компании «Норникель» ограничения введены не будут, – передают СМИ

В сообщении американского минфина говорится, что санкции введены против Владимира Потанина и его родственников, а также российских вице-премьеров Андрея Белоусова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«США не будут вводить санкции против «Норильского никеля» из-за попадания в американский черный список Потанина. В санкционный список внесены компании «Интеррос» и Росбанк», – сообщили в минфине США.

Также США вводят санкции в отношении 17 дочерних структур ВТБ.

Кроме того, ограничения введены против главы РЖД Олега Белозерова, губернаторов Курской области Романа Старовойта, Брянской области Александра Богомаза, Челябинской области Алексея Текслера, Красноярского края Александра Усса, Московской области Андрея Воробьева, главы Калининградской области Антона Алиханова.

Вашингтон, Иван Бабурин

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