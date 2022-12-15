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Четверг, 15 декабря 2022, 21:02 мск

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Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в ЕС

фото: twitter.com/Europarl_en

Главы государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны кандидата на вступление в Союз, – сообщают СМИ.

В опубликованных итоговых выводах саммита ЕС говорится: «Евросовет одобряет выводы Совета ЕС от 13 декабря 2022 года по процессу расширения и соглашается предоставить статус страны-кандидата Боснии и Герцеговине».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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