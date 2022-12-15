Литва собирается купить восемь систем HIMARS

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, находящийся с визитом в США, в четверг, 15 декабря, подпишет договор о покупке у США восьми РСЗО HIMARS, – сообщает Литовское радио и телевидение (LRT).

В сообщении на портале говорится: «В четверг подписывается договор о самой дорогой покупке литовской армии за все время. За предварительную цену в 495 миллионов долларов США Литва у США покупает восемь мобильных ракетных систем залпового огня HIMARS вместе с ракетами разного типа, в том числе большой дальности, достигающих цели на расстоянии 300 километров. В Литву системы должны поступить в 2025 году».

Вильнюс, Иван Бабурин

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