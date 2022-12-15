Берлин обновил список вооружений для поставок киевскому режиму

Федеральное правительство Германии в четверг, 15 декабря, заявило, что обновило список «смертоносной и нелетальной» военной помощи Украине, – сообщают СМИ.

В заявлении на сайте правительства ФРГ говорится: «Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками. В этом списке представлен обзор смертоносной и нелетальной военной помощи Германии Украине. Сюда входят поставки Федеральных вооруженных сил, а также поставки немецкой промышленности, финансируемые из средств федерального правительства для так называемого наращивания потенциала безопасности».

В обновленный пакет военной помощи киевскому режиму вошли: ракеты для IRIS-T; две бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Bergepanzer 2; 30 000 снарядов для 40 мм гранатометов; 5000 артиллерийских боеприпасов 155-мм; 4 машины скорой помощи; 18 грузовиков 8Х8 со специальной системой загрузки (Wechselladesystem).

Власти ФРГ также сообщили, что в рамках бюджетного процесса на 2022 год средства на наращивание потенциала безопасности были увеличены до 2 миллиардов евро.

«Дополнительные средства должны быть использованы в первую очередь для поддержки Украины. Также их часть пойдет на взносы Германии в Европейский фонд мира», – говорится в заявлении германского правительства.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»