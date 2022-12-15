Лидеры ЕС призвали ЕК ускорить закупки вооружений для себя

Руководители стран и правительств Евросоюза на Саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 15 декабря, призвали Еврокомиссию ускорить совместные закупки вооружений для восполнения запасов после оказанной Украине помощи, – сообщают СМИ.

В заявлении лидеров стран ЕС, распространенном по итогам саммита, говорится: «Евросовет призывает Еврокомиссию и Европейское агентство по обороне активизировать текущие усилия по выявлению потребностей и облегчению и координации совместных закупок, в частности для пополнения запасов, особенно в свете поддержки, оказанной Украине. Саммит ЕС призывает Еврокомиссию в ускоренном порядке представить предложение по усилению оборонных технологий сообщества».

Брюссель, Иван Бабурин

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