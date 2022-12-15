Захарова заявила, что визит представителя ООН в Херсон носит провокационный характер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 15 декабря, назвала провокационной поездку заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в российский город Херсон.

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которых в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер».



«Генсекретарь ООН должен положить конец подобным действиям своих сотрудников «гуманитарного блока», потребовав от них вместо этого выполнить обязательства Секретариата, вытекающие из Меморандума Россия-ООН от 22 июля по прекращению попыток Запада и киевского режима препятствовать снятию препон на пути экспорта российского зерна и удобрений, включая безвозмездные поставки в беднейшие страны Африки», – подчеркнула представитель российского МИДа.

«Мы ценим гуманитарные усилия организаций системы ООН в различных регионах и странах мира. Однако, как представляется, в данном конкретном случае речь идет вовсе не о благородных задачах оказания помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей Секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ Киева», – отметила Мария Захарова.



Москва, Иван Бабурин

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