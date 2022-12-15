Пушилин заявил, что вести переговоры с киевским режимом не имеет смысла

Врио главы ДНР Денис Пушилин в четверг, 15 декабря, заявил, что ведение с Киевом переговоров о новых мирных договоренностях не имеет смысла, – сообщает телеканал РБК.

В эфире телеканала Пушилин сказал: «Если говорить серьезно, то, ни о каких договоренностях с Киевом не имеет смысла даже вести речь. Во-первых, Киев несамостоятелен. Мы в этом убедились во время минских переговоров. Во-вторых, рассчитывать на гарантов соглашений, кем они бы не были, тоже не представляется возможным. Мы видели недавнее заявление Меркель, которая, по сути, призналась в своих действиях, направленных на невыполнение минских договоренностей. Уровень доверия к европейским странам близок к нулю».

«Не видим сейчас никаких объективных предпосылок говорить и о переговорах с США. Вашингтон устраивает и данный конфликт, и связанная с ним постепенная утеря Европой своего экономического потенциала, которая понемногу перестает быть даже теоретическим конкурентом США. Поэтому договариваться не с кем, здесь нужно только побеждать. Других вариантов остановить этот конфликт, обстрелы, военные преступления со стороны киевского режима и их сообщников в лице западных стран я не вижу» – подчеркнул врио главы ДНР.

Также лидер Донецкой республики отметил: «То, что ВС Украины выпустили сегодня утром 40 ракет из «Градов», я считаю, объясняется использованием Киевом новой техники… Это умышленные обстрелы гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов Донецка сегодня погибли двое и 16 человек ранены, среди них ребенок 2012 года рождения».

«Обстрелы прекратятся только после того, как Донецк станет недосягаемым для украинской артиллерии. Мы не можем рассчитывать на что-то другое. Это откровенные военные преступники, которые если смогут обстрелять и навредить гражданам, то они обязательно это сделают. Поэтому только усилия наших ребят, которые с оружием в руках освобождают нашу землю, могут способствовать прекращению обстрелов Донецка», – подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин.

Донецк, Иван Бабурин

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