Небензя: Если делить террористов на «плохих» и «не очень плохих», терроризм не победить

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности в четверг, 15 декабря, заявил, что, если делить террористов на «плохих» и «не очень плохих», искоренить терроризм невозможно, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Искоренить феномен терроризма невозможно до тех пор, пока террористов используют в геополитических целях, разделяют на «хороших», «плохих» и «не очень плохих». Наблюдается предостаточно примеров такого подхода, и Россия испытала его на себе в период проведения контртеррористических операций на своей территории в 90-е годы XX века и во время борьбы с ИГ* в Сирии. Тогда у террористического интернационала находились спонсоры, их готовили на территориях третьих стран, снабжали оттуда деньгами и оружием, впоследствии давали им там приют, наделяли статусом политических беженцев».

«Были и совсем вопиющие случаи, когда матерые террористические организации пытались выдать за оппозиционеров или гуманитарщиков. Что тогда, что сейчас итог один – преступники остаются преступниками и, получая одобрение и свободу действий, продолжают продвигать террористическую идеологию, организовывать и совершать террористические нападения, а зачастую и вовсе направляют оружие против своих прародителей, как это случилось с Аль-Каидой* и ИГ», – заявил российский дипломат и подчеркнул: «Зло всегда возвращается бумерангом – и тогда уже приходится собирать международные коалиции для борьбы с ним».

Следует отметить, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, председательствующий на заседании Совбеза ООН в четверг, 15 декабря, заявил, что СБ согласовал заявление председателя Совета с осуждением актов терроризма.

Объявляя о решении Совбеза ООН, Джайшанкар сказал: «Я рад сообщить вам, что мы согласовали сегодня заявление председателя СБ ООН по борьбе с терроризмом. Оно подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности. Любые акты терроризма являются криминалом и не имеют оправданий, независимо от мотивов, места и времени исполнения, а также того, кто их совершил».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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