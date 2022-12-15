Евросоюз согласовал девятый пакет антироссийских санкций

Введение девятого пакета санкций против России из-за украинского конфликта поздно вечером согласовали постпреды 27 стран-членов Евросоюза, – сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

В представительстве Чехии, председательствующей в Совете ЕС, сообщили, что окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета будет завершена в пятницу, 16 декабря. После этого санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.

Отметим, что ранее сегодня координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США на онлайн-брифинге заявил, что заинтересован в новом пакете санкций ЕС против России, и что он затронет в том числе импорт Россией технологий гражданского назначения.

Выступая перед журналистами, О'Брайен сказал: «Я весьма заинтересован в девятом пакете. Думаю, что он позволит нам бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия. Посмотрим».

Также представитель американского госдепа заявил: «По состоянию на сентябрь объемы закупок Россией за рубежом полупроводников сократились из-за различных ограничительных мер Запада на 70%. Москва теперь вынуждена ввозить чуть более устаревшие технологии, но которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся».

«Считаю, что с девятым пакетом ЕС и при определенной координации действий мы также сможем взглянуть на некоторые сети нынешних поставщиков России. Теперь мы сможем по-новому взглянуть на тот бизнес, который пытается помочь России», – заявил ответственный за антироссийские санкции.

Брюссель, Иван Бабурин

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