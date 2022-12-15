Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», – сообщают СМИ.

«За» резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, проголосовали 120 стран мира. Воздержались – 10 государств.

«Против» борьбы с героизацией нацизма выступили 50 стран, в том числе США, Великобритания, Украина, Прибалтийские республики, Чехия, Австрия, Италия, Япония, Германия и другие.

Эта резолюция принимается Генассамблеей ООН ежегодно.

В принятом Генассамблеей ООН документе выражается глубокая обеспокоенность по поводу «героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма».

Также Резолюция «решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны».

Резолюция ООН рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

«Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства... Резолюция осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений», – говорится в принятом Генассамблеей ООН документе.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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