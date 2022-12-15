Пентагон планирует расширить программу подготовки украинских боевиков

Министерство обороны США намерено активизировать и расширить программу обучения украинских военных в зимний период, – сообщают СМИ.

Со ссылкой на источники агентство Associated Press пишет, что «военная подготовка будет проходить зимой на полигоне Графенвёр, расположенном в немецкой Баварии, где расположен учебный полигон и находится штаб многонациональной группы по обучению ВСУ».

«Новая, расширенная программа предполагает обучение в больших группах, в которых будут отрабатываться, например, пехотные маневры при поддержке артиллерии», – сообщает агентство.

В свою очередь, издание The New York Times, также со ссылкой на источники в американском военном ведомстве, сообщает, что США планируют с нового года обучать по 600-800 украинских военных в месяц, тогда как сейчас Пентагон обучает примерно по 300 украинских неонацистов в месяц.

Согласно данным американского издания, всего с февраля текущего года Пентагон обучил 3 100 украинских военнослужащих, но преимущественно небольшими группами и для обращения с конкретными типами вооружений, например, 610 человек прошли обучение, связанное с управлением РСЗО HIMARS.



Источники The New York Times говорят, что новая программа во многом восстановит американскую учебную программу, которая действовала с 2015 года на полигоне Яворов во Львовской области.

«Программу прошли 27 тысяч украинских военнослужащих. Около 150 американских инструкторов спешно покинули Украину в начале февраля, незадолго до начала специальной военной операции», – пишет NYT.

Вашингтон, Иван Бабурин

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