Евросоюз запретил своим гражданам быть руководителями в российских госкомпаниях

Совет Евросоюза в пятницу, 16 декабря, сообщил, что Еврокомиссия в рамках девятого пакета санкций расширила запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в любых подконтрольных государству юрлицах в России, – передают СМИ.

В документе распространенном Советом ЕС, говорится: «Гражданам Евросоюза будет запрещено занимать какие-либо должности в органах управления во всех юрлицах, структурах или органах в России, принадлежащих или контролируемых государством».

«Европейским компаниям запрещается предоставлять в России услуги в области рекламы, исследования рынка, опросов общественного мнения, тестировании продукции, технических инспекций в РФ», – заявили в Совете ЕС.

Ранее сегодня ЕС утвердил девятый пакет санкций против России.

Брюссель, Иван Бабурин

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