Белый дом разрешил Киеву проводить военные операции в Крыму

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в пятницу, 16 декабря, заявил, что Белый дом признает право киевского режима проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией, – сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Крым – это Украина, и украинцам решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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