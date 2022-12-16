Будапешт выступил за скорейшее вхождение Украины в состав ЕС

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в пятницу, 16 декабря, заявил, что Будапешт выступает за скорейшее вступление Украины в Евросоюз, – сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, советник венгерского премьер-министра сказал: «Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. Страны – члены должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс. В Будапеште также не хотели бы отказываться от отношений с Москвой. Позиция Венгрии основана на идее поддержания связей. Так что мы не должны отделяться друг от друга».

Будапешт, Иван Бабурин

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