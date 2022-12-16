Балтфлот начал крупномасштабные учения

Крупномасштабные учения Балтийского флота с привлечением авиации и береговых войск начались в пятницу, 16 декабря, в Калининградской области, – сообщила пресс-служба флота.

В сообщении Балтиского флота говорится: «В Калининградской области началось командно-штабное учение с привлечением сил Балтийской военной-морской базы, соединения надводных кораблей флота и морской авиации. В рамках учения корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач. Всего в учениях принимают участие экипажи более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота».

«В Балтийском море экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают широкий спектр задач по предназначению – противоминное обеспечение развертывания сил и противоподводно-диверсионную оборону кораблей и катеров при стоянке на рейде. Также корабельным группам предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя», – сообщили в пресс-службе военно-морского ведомства.

Москва, Иван Бабурин

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