В Белом доме считают, что время мирных переговоров по Украине еще не настало

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне в пятницу, 16 декабря, заявил, что Соединенные Штаты считают, что момент для начала мирных переговоров по Украине еще не настал, – сообщают СМИ.

Комментируя возможность мирных переговоров по Украине, Салливан сказал: «Мы не знаем, чем это закончится. Что мы знаем, так это то, что наша работа заключается в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, чтобы они находились в наилучшем положении на поле боя. Так что, если и когда дипломатия созреет, они будут в наилучшем положении за столом переговоров. Этот момент еще не настал».

«Хорошо со стратегической точки зрения, что США сейчас не находятся посреди войны в Афганистане с тысячами наших военных, подвергающихся риску. Хорошо, что эти войска выведены из-под удара, и мы можем сфокусироваться на поддержке нашего партнера в крупной войне в Европе и можем бороться с широким спектром проблем», – заявил также советник Джо Байдена по национальной безопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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