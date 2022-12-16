Монгольские правоохранители проверяют вероятность зарубежного финансирования протестов в столице страны

Начальник отдела охраны общественного порядка и общественной безопасности, полковник полиции Монголии Н. Лхагвасайхан в пятницу, 16 декабря, заявил, что проводится проверка информации относительно иностранного финансирования протестов на главной площади Улан-Батора, – сообщает информационный портал Ikon.mn.

Лхагвасайхан о ситуации в столице Монголии, в частности, сказал: «Мы расследуем сообщения граждан о возможном иностранном и внутреннем финансировании, направленном на срыв целей участников демонстрации и разжигание хаоса Во время демонстрации люди употребляют алкогольные напитки, подстрекают других к совершению противоправных действий, создают конфликты, а также вовлекают лошадей и животных в противоправные действия».

Накануне монгольский портал GoGo сообщил, что Антикоррупционный комитет Монголии допрашивает экс-президента страны Халтмаагийна Баттулгу в рамках расследования дела о массовом хищении угля, которое привело к протестам.

«Бывший президент Баттулга в настоящее время находится на допросе. Демонстрации с требованием справедливости и оглашения имен фигурантов дела о краже угля продолжаются», – говорилось в сообщении.

Напомним, акции протеста с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении почти двух недель проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.

Улан-Батор, Иван Бабурин

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