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NewDayNews.ru

Пятница, 16 декабря 2022, 20:41 мск

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Хорватские депутаты выступили против обучения украинских боевиков на территории страны

Архив. Фото: официальный сайт президента Хорватии

Депутаты Хорватского Сабора (парламента) в пятницу, 16 декабря, проголосовали против предложения правительства республики предоставить украинским боевикам возможность обучения на территории страны, – сообщает хорватское национальное телевидение HRT.

«Сабор не поддержал предложение правительства о принятии решения об обучении украинских военных на территории страны. За идею правительства проголосовали 97 человек, против – 4. Правящему большинству не хватило четырех голосов для необходимых 101 или двух третей от общего количества», – говорится в сообщении телеканала.

Загреб, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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