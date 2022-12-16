Девятый пакет антироссийских санкций ЕС официально вступил в силу

Евросоюз в пятницу, 16 декабря, опубликовал в официальном журнале девятый пакет ограничительных мер в отношении России в связи с событиями на Украине. С сегодняшнего дня документ, содержащий список новых ограничительных мер, официально вступил в силу, – сообщают СМИ.

В тексте опубликованного на сайте ЕС документа отмечается, что в рамках девятого пакета санкций против РФ «Евросоюз применит меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введет запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширит запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор и запретит новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых».

В «черные списки» ЕС дополнительно включены 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России, и приостановлены действия лицензий на вещание у телеканалов НТВ, Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

Также, Европейский Союз заблокирует активы двух российских банков (МКБ и Дальневосточного банка) и введет полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов. В мотивировочной части про МКБ утверждается, в частности, что он получает государственную поддержку, а в мае текущего года правительство выдало ему лицензию на экспорт золота.

При этом, следует отметить, что в ЕС было принято решение «о внесении исключения из правил о санкциях, которое позволит разморозить активы некоторых физлиц, игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием, сельхозтоварами».

В девятый пакет санкций ЕС включил все виды Вооруженных сил России, а также Роскомнадзор. В санкционный список попали российские министры культуры, просвещения, науки и образования, а также 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета федерации, семь российских губернаторов и 20 членов Конституционного суда РФ.

В санкционный список ЕС включены пять политических партий РФ, в том числе: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

В список ЕС против России также внесены Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, Никита Михалков, а также дочери главы Чечни Айшат и Карина Кадыровы.

Брюссель, Иван Бабурин

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