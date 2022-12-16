Зеленскому вручат премию за «переориентацию и осмысление европейских идеалов и ценностей»

Президент Украины Владимир Зеленский получит премию Карла Великого в Аахене в 2023 году за «переориентацию и осмысление европейских идеалов и ценностей», – сообщают в пятницу, 16 декабря, украинские СМИ.

В обосновании, почему премия вручается Зеленскому, говорится, что «проявляя мужество, лидерство и тактическую чуткость, демонстрируя новый, четкий и недвусмысленный политический стиль, глубоко приверженный целям Европейского Союза, он (Зеленский) подает всем европейцам пример переориентации и осмысления европейских идеалов и ценностей».

«Присуждая Премию Карла Великого 2023 года как президенту, так и народу, мы подчеркиваем тот факт, что Украина является частью Европы и что ее население и представители ее правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским поддерживают и защищают европейские ценности, и поэтому заслуживают этого поощрения чтобы как можно скорее начать переговоры о присоединении к Европейскому Союзу», – написано в Twitter организаторов премии.

«Международная премия Карла Великого учреждена в 1950 году и присуждается политическим и общественным деятелям или учреждениям, которые внесли выдающийся вклад в дело развития Европы и европейской интеграции», – говорится на сайте организаторов.

Киев, Иван Бабурин

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