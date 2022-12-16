Минюст РФ пополнил список иноагентов

Министерство юстиции России в пятницу, 16 декабря, внесло в реестр пять физлиц и три организации, – сообщается на сайте ведомства.
На сайте минюста говорится, что на основании статьи 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в реестр внесены: главный редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута*, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин*, журналист Дмитрий Любимов*, политик Наталья Грязневич* и предприниматель Дмитрий Давыдов*.
В список иноагентов также внесены: региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»*, автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» *, а также самарская общественная организация ЛГБТ+ из Самары – «Ирида»*.
*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом
Москва, Иван Бабурин
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