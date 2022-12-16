Рамзан Кадыров поздравил дочерей с включением их в антироссийский санкционный список

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 16 декабря, заявил, что внесение в санкционный список членов его семьи только объединяет.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС! YES!!!))) Еще одно обстоятельство, объединяющее и без того дружную семью! Скоро пойдем на новый рекорд!»

«Турпал-Али, тебе тоже придется отменить поездку в Лондон и закрыть все счета в швейцарском банке)))», – обратился глава Чечни к секретарю совета безопасности республики.

Ранее сегодня Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый пакет ограничительных мер в отношении России в связи с событиями на Украине.

Грозный, Иван Бабурин

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