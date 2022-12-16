Пушилин: США поощряют убийства мирного населения Донбасса

Врио главы ДНР Денис Пушилин в пятницу, 16 декабря, заявил, что США поощряют убийство мирного населения своим оружием, – сообщает RT.

В интервью телеканалу Пушилин сказал: «Неся потери на линии боевого соприкосновения, ВСУ пытаются отыграться обстрелами по гражданскому населению. При этом Украина пользуется тем, что Штаты это поощряют».



«Совсем недавно со стороны США прозвучало одобрение. По сути, они заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО непосредственно украинским режимом», – добавил лидер ДНР.

Напомним, ранее сегодня под артиллеристским ударом украинских неонацистов погибли 11 жителей Луганской Народной республики.

Донецк, Иван Бабурин

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