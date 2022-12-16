Байден предотвратил «шатдаун»

Президент США Джо Байден в пятницу, 16 декабря, подписал бюджет Соединенных Штатов на неделю, тем самым, предотвратив прекращения работы федерального правительства из-за отсутствия средств (government shutdown),– сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, подписанный Байденом документ обеспечит финансирование правительства с 16 по 23 декабря, что позволит избежать «шатдауна» и даст время законодателям на согласование полноценного бюджета на 2023 год.

Напомним, что ранее бюджет страны был утвержден обеими палатами конгресса США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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