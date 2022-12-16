Британский премьер распорядился провести аудит военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил службам провести аудит британской военной помощи на ход войны в Украине, – сообщает в пятницу, 16 декабря, государственная теле-радиокорпорация BBC.

BBC со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Соединенного королевства сообщает, что объявленный аудит предполагает, что в правительстве на основе имеющихся данных Сунака подготовят отчет с оценкой того, как развиваются события в войне в Украине, и какое значение имеет военная помощь Лондона Киеву.

«Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили, и что мы получили на выходе. Однако, в правительстве считают, что осторожный подход премьера к поддержке Украины может помешать увеличению военной помощи Украине в решающий момент на поле боя», – сообщил собеседник телеканала.

Также источник BBC заявил, что «из-за аудита Риши Сунак в чем-то перенимает подход Джо Байдена, который пытается избежать провоцирования более масштабного конфликта путем предоставления Украине определенного оружия. Мы не хотим, чтобы Риши усиливал осторожность, как Байден. Мы хотим, чтобы он настаивал так, как это делал Борис (Джонсон)».

«Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Поэтому он разговаривал с Риши. Он пытается вдохновить его, убеждая, что – Великобритания – это великий освободитель, великий боец. Мы нуждаемся в вас!», – комментирует ситуацию высокопоставленный источник в британском правительстве.

Лондон, Иван Бабурин

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