Израильский премьер выступил за разрешение арабо-израильского конфликта

Вновь избранный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в руках которого находится мандат на формирование правительства, заявил, что одной из его целей является заключение мирного договора с Саудовской Аравией, – сообщает в пятницу, 16 декабря, интернет-издание Washington Examiner.

В интервью порталу Нетаньяху сказал: «Одной из моих целей является заключение мирного договора с Саудовской Аравией. Этот договор положит конец арабо-израильскому конфликту. Я верю, что мы сможем заключить мир и с другими странами, если сделаем это. Этот договор расширит мир вокруг нас за пределы наших самых смелых мечтаний».

Как пишут израильские СМИ, накануне Нетаньяху заявил, что Израиль под его руководством достигнет мирного соглашение с Саудовской Аравией.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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