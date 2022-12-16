МИД РФ: Смысл зерновой сделки может быть поставлен под вопрос

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в пятницу, 16 декабря, заявил, что Москва может задаться вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут изменения, – сообщает телеканал Россия 24.

В эфире телеканала Вершинин сказал: «С учетом опыта необходимо скорректировать сделку. Если изменений не будет, то придется задаться вопросом, нужно ли это соглашение для решения коммерческих вопросов, политических или все же обеспечения безопасности в мире с учетом интересов беднейших стран».

«Россия настаивает на выполнении ООН всех обязательств по этому меморандуму. На сегодняшний день ощутимых сдвигов в обеспечении доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок пока не наблюдается, хотя есть прогресс в вопросе вывоза украинского зерна. Подписанный в Стамбуле документ регулярно обсуждается с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан. Встречи проходят каждый месяц, и через несколько недель состоится общение с ней по видеосвязи», – сообщил российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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