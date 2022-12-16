Генсек НАТО призвал поставлять больше оружия на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 16 декабря, призвал страны, поддерживающие киевский режим, продолжать вооружать Украину, поскольку Россия планирует вести затяжной конфликт – сообщает France 24.

Сообщается, что генсек НАТО сказал следующее: «Странам, которые поддерживают Украину, нужно продолжать отправлять Киеву оружие, пока Москва не осознает, что не сможет одержать победу на поле боя».

«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил. Они готовы нести большие потери, они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов», – заявил Столтенберг, но при этом, добавил: «Уверен, что данный конфликт должен закончиться за столом переговоров».

Брюссель, Иван Бабурин

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