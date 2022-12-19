Путин: Россия строит АЭС в Белоруссии в ущерб себе

Президент России Владимир Путин на переговорах в Минске в расширенном составе в понедельник, 19 декабря, заявил, что атомную электростанцию в Белоруссии Москва строит в ущерб себе, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Путин сказал: «В сфере энергетики Россия в ущерб себе, но, тем не менее, продолжает атомный проект. Атомную электростанцию строим, первый блок работает, и он замещает 4,5 миллиарда кубометров газа».

На что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российском улидеру: «Ущерб вы поясните, а то подумают…», на что Путин продолжил: «Могли бы газ продавать дополнительно, а вместо этого электростанция работает, и объем вырабатываемой электроэнергии соответствует 4,5 млрд кубометров газа, которые «Газпром» мог бы поставлять на белорусский рынок. Но теперь уже не поставляет».

«Готовы и дальше развивать этот проект, работать, блоки строить. Но что самое важное – мы готовы и делаем это создавать отрасль, кадры национальные. Такие договоренности у нас тоже есть, мы готовы двигаться по этому направлению дальше», – отметил президент России.

Минск, Иван Бабурин

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