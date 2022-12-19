Лукашенко: Москва и Минск предотвратили негативные последствия санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Минске в расширенном составе в понедельник, 19 декабря, заявил, что, благодаря совместным шагам, Минску и Москве удалось предотвратить возможные негативные последствия западных санкций, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Лукашенко сказал: «Благодаря совместным шагам, нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления. Специалисты Беларуси и России хорошо потрудились над союзными программами. Определённые подвижки есть практически по всем направлениям».

Однако лидер Белоруссии заметил, что есть факторы, которые сдерживают развитие Минска и Москвы.

В частности, Луашенко сказал: «По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности. Позиции сторон сформулированы и сегодня предстоит их еще раз обсудить в широком составе. Наши правительства заявили о невозможности достичь согласия по отдельным спорным вопросам без вмешательства президентов. Надо еще раз детально обсудить эти вопросы и при необходимости принять соответствующие политические решения».

«Предлагаю продуктивно поработать по стратегическим направлениям, которые способны определить ближайшее будущее Беларуси и России. Это стало традицией – снимать проблемные вопросы в преддверии Нового года. Убежден, что принятые решения не разочаруют народы двух стран и будут способствовать повышению их благосостояния»,– заявил президент Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

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