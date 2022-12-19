Британский премьер заявил о невозможности переговоров с Москвой

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на балтийском саммите Объединенного экспедиционного корпуса, в понедельник, 19 декабря, заявило о недопустимости переговоров с Россией без вывода войск с территории Украины, – сообщает Sky News.

В ходе своего выступления Сунак сказал: «Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры».

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»