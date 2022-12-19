Канада начала арестовывать и конфисковывать активы Абрамовича

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник, 19 декабря заявила, что Оттава начала процесс ареста и конфискации активов российского бизнесмена Романа Абрамовича, – сообщают СМИ.

В сообщении главы МИД, опубликованном на сайте правительства Канады, говорится, что Оттава готовится к тому, чтобы арестовать и конфисковать 26 миллионов долларов у компании Granite Capital Holdings, принадлежащей Роману Абрамовичу, попавшему под санкции страны.

«Канада намерена прибегнуть к такой процедуре впервые: теперь закон позволяет властям арестовывать активы тех, кто оказался под санкциями. Рассматривается возможность судебного обращения о конфискации активов, что позволило бы направить средства на реконструкцию Украины. Канада станет первой среди государств G-7, кто пойдет на подобные меры», – сообщили в правительстве Канады.

Оттава, Иван Бабурин

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