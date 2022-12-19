В Госдуме обсуждается законопроект о борьбе «нелегальной занятостью»

Член комитета Госдумы по социальной политике Андрей Исаев на совместном заседании фракции и президиума Генсовета партии «Единой России» в Госдуме в понедельник, 19 декабря, заявил, что новый законопроект о занятости будет включать введение понятия «нелегальная занятость» и меры борьбы с ней, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Исаев сказал: «Впервые мы вводим понятие нелегальной занятости и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие «самозанятых» и «платформенных занятых».

Ранее сообщалось, что глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что министерство подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения, так как закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре.

Москва, Иван Бабурин

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