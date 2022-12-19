Евросоюз согласовал потолок цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник, 19 декабря, договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка,– сообщает ТАСС.

Агентство со ссылкой на источник в ЕС, относящийся к чешскому председательству в сообществе, пишет, что страны ЕС согласовали лимит цен на газ.

«Они достигли политического соглашения о ценовом пределе. Стоимость газа будет ограничена в размере €180 за МВт·ч. Договоренность об ограничении цен на газ была достигнута почти единогласно. В частности, было получено согласие ФРГ, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения», – сообщил собеседник ТАСС.

Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия, Германия и еще семь стран Евросоюза при пробном голосовании выступили против введения лимита цен на газ.

Брюссель, Иван Бабурин

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