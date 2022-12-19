Медведев назвал британских политиков «г..ками и лицемерами» и призвал их «свалить с Мальвинских островов»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 19 декабря, назвал всех британских политиков «г..ками и лицемерами» в ответ на заявление британского премьера Риши Сунака о том, что переговоры Москвы и Киева бессмысленны, пока Россия не выведет войска из Украины.



В своем Telegram-канале Медведев написал: «Все британские политики редкие г-ки и лицемеры. Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм».



«Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины – с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики!» – заявил зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»