Депутат Европарламента от Ирландии Клер Дейли во время своего выступления в понедельник, 19 декабря, заявила с трибун, что Европа сама себе перерезала горло, потому что решила повоевать, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дейли сказал: «Худшее еще впереди» – так в октябре заявил МВФ. Европейские экономики уничтожаются санкциями. Миллионам европейцев приходится выбирать между теплом и едой этой зимой. Поляки сжигают мусор, чтобы согреться, гаснет свет на немецких заводах. Русские над нами смеются. Американцы над нами смеются. И я их понимаю. Потому что когда Европа решила повоевать, закончилось тем, что она сама перерезала себе горло. А потом был закон о снижении инфляции, последний удар США по Европе, которая, как им известно, истекает кровью. Огромное спасибо нашим партнерам-единомышленникам! Они делают все, что обычно, ставят Америку на первое место. Вот так они ведут дела. Но как отвечает ЕС? А никак. Мы слишком заняты тем, что стреляем себе в ноги, после провала попытки положить конец войне. При этом США дерет с нас вчетверо дороже за энергию, сделав нас зависимыми. В современной войне есть один победитель, и это – мировой капитал».

«Простые люди всегда проигрывают. И нужно об этом помнить в следующий раз, говоря о том, что мир – это измена», – подчеркнула евродепутат от Ирландии.

Страсбург, Иван Бабурин

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