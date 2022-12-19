Захарова: Мир должен узнать о лживости псевдодемократий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрелы больницы в Донецке, заявила, что весь мир должен узнать о лживости и двойных стандартах псевдодемократий, – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.



В частности, Захарова сказала: «Мы хотим, чтобы весь мир знал о лживости и двойных стандартах псевдодемократий, готовых разрушить десятки стран и лишить возможности мирного развития целые регионы исключительно ради собственных узкокорыстных интересов».

«18 декабря неонацистский киевский режим совершил очередное варварское преступление. ВСУ подвергли массированному обстрелу Донецк. Под удар попали практически все районы города. По гражданским и социальным объектам было выпущено более 100 снарядов разного калибра из различных артиллерийских и ракетных систем, в том числе западного образца. Особый цинизм – удар по крупнейшей в ДНР больнице им.Калинина. В тот же день в результате артударов ВСУ по жилым кварталам Белгорода один человек погиб, десять получили ранения. Пострадало 75 домовладений и промышленных объектов», – сообщила представитель российского МИДа.



Российский дипломат также подчеркнула, что «совершенно четко видно, что украинские вооруженные формирования намеренно бьют по гражданскому населению. И это не случайность, а целенаправленная политика преступного киевского режима. Как недвусмысленно выразился главком ВСУ В.Залужный в интервью изданию «The Economist», задача ВСУ – «убивать русских и других врагов».



«По имеющейся информации, в ходе вчерашней атаки на Донецк ВСУ использовали в том числе шведские гаубицы «Archer» («Лучник»), проходящие «обкатку». Это является еще одним свидетельством того, что США и их союзники по НАТО превратили Украину в настоящий полигон для тестирования в условиях боевых действий своих современных систем вооружений. Никто из них даже не задумывается, что цена подобных «экспериментов» – человеческие жизни», – отметила российский дипломат.



Москва, Иван Бабурин

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