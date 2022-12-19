Лавров: Мы не оглядываемся на тех, кто сознательно поощрял нацистские тенденции на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи делегаций России и Белоруссии в Минске в понедельник, 19 декабря, заявил, что Москва и Минск не оглядываются на тех, кто доказал свою несостоятельность и сознательно поощрял нацистские тенденции на Украине, – сообщает телеканал Беларусь 1.

Отвечая на соответствующий вопрос телеканала о «сопровождающих Союзную программу фейки», Лавров сказал: «Пусть они выдумывают, что считают необходимым для своих внутриполитических узкокорыстных целей. Это им нужно для того, чтобы окончательно не растерять свои позиции на международной арене. Мы не оглядываемся на тех, кто доказал свою несостоятельность, беспомощность, либо сознательно поощрял нацистские тенденции на Украине».

«Встречи президентов России и Белоруссии регулярны. Это отражает нашу нацеленность на то, чтобы Союзное государство укреплялось. Сейчас для этого необходимость возросла. Мы всебольше должны полагаться исключительно на свои силы, на механизмы, заложенные в 28 союзных программах и на дополнительные возможности, предоставляемые нам другими интеграционными проектами на пространстве бывшего Советского Союза – это ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Наше Союзное государство и другие союзники на пространстве СНГ сейчас стоят перед важной задачей – не допустить развала миропорядка, основанного на международном праве», – подчеркнул глава российского МИДа.

Отвечая на вопрос об итогах года, Лавров сказал, что их подведет президент России Владимир Путин.

«Итоги года подведет президент. У него будет еще немало контактов с зарубежными коллегами. Главный вывод, главный итог – то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя», – сказал глава российской дипломатии журналистам.

Минск, Иван Бабурин

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