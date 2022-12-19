Лукашенко: Мы с Путиным самые вредные люди на планете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Россией в расширенном составе в Минске 19 декабря, заявил, что он и президент России – «самые токсичные и вредные люди на планете, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос об отношениях с Путиным, белорусский президент сказал: «Вы же знаете, мы вдвоем – соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете.У нас только один спор – кто больше? Владимир Владимирович, говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе – одинаково».

Также белорусский лидер заявил, что президент России не отказал в трудную минуту. «В трудную минуту Владимир Владимирович не отказал», – заявил Лукашенко и добавил: «Россия без нас обойдется, а мы без нее нет».

Минск, Иван Бабурин

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