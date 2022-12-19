Путин: Мы не собираемся поглощать Белоруссию

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко по итогам переговоров в Минске 19 декабря, заявил, что Россия не собирается поглощать Белоруссию, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о слухах о поглощении Белоруссии Россией, Путин сказал: «У России нет заинтересованности, кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом».

Также, глава российского государства заявил, что с Лукашенко на переговорах обсуждались ценовые параметры в сфере энергетики.

«Я думаю, что мы сейчас, когда с Александром Григорьевичем с глаза на глаз беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и такие чувствительные, как ценообразование в энергетике, согласованы», – сказал Путин.

Отметим, что переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе длились свыше 2,5 часов.

Минск, Иван Бабурин

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