Белоруссия поставила на боевое дежурство системы ПВО С-400 и комплекс «Искандер»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров в Минске в понедельник, 19 декабря, заявил, что сегодня на боевое дежурство в Белоруссии были поставлены система ПВО С-400 и ракетный комплекс «Искандер», – сообщают СМИ.

В частности, Лукашенко сказал: «Особая благодарность вам, Владимир Владимирович! И не только от меня, и не только от военных, за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс «Искандер», который вы, пообещав полгода назад, передали нам»

Белорусский лидер также отметил, что Белоруссия вместе с Россией готовит лётные экипажи для управления самолетами, несущими специальные вооружения и специальные боеприпасы.

«Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с Российской Федерацией и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то. Такие меры – реакция на рост напряженности по периметру границ Союзного государства, особенно на Западе. Нам надо было обезопасить белорусское государство, и вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси», – подчеркнул Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

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